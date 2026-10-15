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Mini-robô pode levar remédios ao ponto exato do coração

Tecnologia aplica substâncias na área afetada e pode revolucionar tratamentos

News das 10|Do R7

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Robôs minúsculos capazes de administrar medicamentos diretamente em áreas específicas do coração estão sendo desenvolvidos nos EUA.

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