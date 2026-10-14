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Oceano Pacífico registra temperatura recorde com El Niño

Observatório europeu registra 29,7ºC em área central de monitoramento do evento

News das 10|Do R7

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Em setembro, o Observatório Europeu Copernicus registrou um aumento significativo na temperatura da superfície do Oceano Pacífico central.

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