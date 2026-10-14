Logo R7.com
RecordPlus

'Perseverance', da Nasa, atinge maior distância alcançada em Marte

Rover está explorando o planeta desde 2021, ultrapassando outro recorde estabelecido

News das 10|Do R7

  • Google News

O rover Perseverance da Nasa estabeleceu um novo recorde ao percorrer a maior distância já alcançada por qualquer veículo na superfície de outro planeta.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Nasa (Agência Espacial Americana)
  • robo
  • marte
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.