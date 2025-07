Alckmin reforça diálogo com big techs sobre Pix no Brasil Vice-presidente discute expansão digital e relações comerciais em encontro com gigantes da tecnologia News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 18h39 (Atualizado em 24/07/2025 - 18h39 ) twitter

Print Record News - Alckmin fala sobre big techs

Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, reuniu-se com representantes de grandes empresas de tecnologia para discutir a expansão digital no Brasil. Participaram do encontro empresas como Meta, Google, Apple e Visa.

Durante a reunião, foi discutido o sucesso do sistema de pagamento Pix e a proposta das big techs de expandir seu uso através do conceito “Pix para todos”. As empresas destacaram a importância do mercado brasileiro para suas operações e se comprometeram a apresentar propostas relevantes para suas atividades no país.

Alckmin também mencionou que não houve discussões sobre taxação das big techs no Brasil. Ele ressaltou que as conversas com o governo americano continuam por meio de canais institucionais e de forma reservada.

Assista ao vídeo - ‘Abrimos um bom diálogo com as empresas de tecnologia’, diz Alckmin após reunião sobre tarifaço

