Assinatura de celulares cresce no Brasil devido à insegurança

Altos índices de roubo impulsionam busca pela assinatura de celulares no Brasil

O mercado de aluguel de celulares tem registrado um aumento significativo de 158% no Brasil. Esse crescimento é impulsionado pela sensação crescente de insegurança e pelos altos índices de roubo. Duas empresas do setor já somaram quase 30 mil contratações no primeiro semestre de 2025.

A opção por alugar celulares vem atraindo consumidores que preferem evitar a compra devido ao risco de roubo. Os serviços de assinatura oferecem acesso a smartphones avançados, como o iPhone 16 Pro Max, disponível por R$ 630 mensais, em contraste com seu preço de compra elevado.

Esse aumento na procura ocorre enquanto o país enfrenta uma alta criminalidade, com registros de cerca de 910 mil aparelhos roubados ou furtados em 2024. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, aproximadamente 2.500 celulares são levados diariamente no Brasil.

