Baixa adesão ao Programa Voa Brasil em um ano de operação Passagens aéreas por até R$ 200 têm pouca procura entre aposentados do INSS News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 13h32 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Programa Voa Brasil oferece passagens aéreas a aposentados do INSS por até R$ 200.

Após um ano, apenas 1,5% das passagens disponíveis foram vendidas (cerca de 45 mil de 3 milhões).

São Paulo foi o destino mais popular, seguido por Rio de Janeiro, Recife e Brasília.

Baixa adesão se deve ao alto custo das passagens para acompanhantes e queda na demanda em períodos de alta procura.

45 mil de 3 milhões: Voa Brasil não alcança o número de vendas esperadas

O Programa Voa Brasil, que oferece passagens aéreas por até R$ 200 para aposentados do INSS, registrou vendas de apenas 1,5% dos bilhetes disponíveis após um ano de operação. De um total de 3 milhões ofertadas, cerca de 45 mil passagens foram vendidas.

São Paulo foi o destino mais procurado pelos beneficiários do programa, com aproximadamente 12.771 passagens vendidas. Em seguida estão Rio de Janeiro, Recife e Brasília, com vendas entre 3.000 e 3.500 bilhetes. Outros destinos como Fortaleza, Salvador e Belo Horizonte também tiveram procura menor.

Assista ao vídeo - 45 mil de 3 milhões: Voa Brasil não alcança o número de vendas esperadas

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!