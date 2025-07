Ressaca do mar interdita duas faixas na orla do Leblon, no Rio de Janeiro

Fortes ondas provocaram o bloqueio de duas faixas na orla do Leblon, no Rio de Janeiro . Mais cedo nesta terça-feira (29), a prefeitura fez a limpeza da via para retirar a areia acumulada na pista. A Marinha emitiu um aviso de ressaca válido das 9h até as 21h, período em que as ondas podem atingir entre 2,5 metros e 3,5 metros de altura. As pessoas foram orientadas a evitar aproximação do oceano .