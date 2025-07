Brasil avança com proibição de testes cosméticos em animais Projeto aprovado busca métodos éticos e modernos para produtos de beleza News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 13h23 (Atualizado em 11/07/2025 - 13h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Seremos um país livre de crueldade em animais nos testes para cosméticos’, diz diretora do DPDA

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe o uso de animais vivos em testes para cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes. A proposta segue agora para sanção presidencial.

Vanessa Negrini, diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente, destacou que essa mudança coloca o Brasil na vanguarda das práticas internacionais mais éticas e modernas. Métodos alternativos como culturas celulares e bioimpressão substituirão o uso de animais nesses testes.

A aprovação é fruto de uma mobilização social significativa, com um abaixo-assinado reunindo mais de 1,68 milhão de assinaturas. O Ministério do Meio Ambiente desempenhou um papel crucial na articulação dos consensos necessários para viabilizar essa conquista histórica.

Assista ao vídeo - ‘Seremos um país livre de crueldade em animais nos testes para cosméticos’, diz diretora do DPDA

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!