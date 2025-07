Brasileira conquista maior nota na história de Harvard Sara Borges, goiana de 23 anos, lidera turma internacional na universidade americana News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 18h06 (Atualizado em 04/07/2025 - 18h06 ) twitter

Primeira brasileira a alcançar a maior nota em Harvard revela: 'Nunca foi meu objetivo'

Sara Borges, uma jovem de Goiás com 23 anos, alcançou a maior nota em sua turma na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, tornando-se a primeira brasileira a conquistar tal feito em quase quatro séculos de história da instituição. Inicialmente matriculada em Medicina na USP, Sara decidiu seguir seu interesse por Psicologia em Harvard após receber uma oferta para estudar lá.

A decisão de deixar a USP não foi fácil para Sara. Ela considerou cuidadosamente as oportunidades oferecidas por Harvard, incluindo a flexibilidade do sistema educacional americano e a chance de interagir com estudantes de todo o mundo. Sua dedicação aos estudos resultou em uma honraria acadêmica que reconhece seu desempenho entre os melhores da turma. Sara foi uma das 54 estudantes premiadas e a única brasileira a receber essa distinção.

