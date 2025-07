Emocionante! Chimpanzé reconhece seu antigo cuidador e vive momentos de carinho; veja o vídeo

Um chimpanzé reconheceu um antigo cuidador depois de anos de separação. No vídeo é possível ver que o animal atravessa um rio e abraça o homem diversas vezes. O momento aconteceu em Camarões e foi divulgado pela ONG Papaye International, que atua no resgate e proteção de chimpanzés órfãos, que correm risco com a caça ilegal , o tráfico e o desmatamento.



Esses animais são recolhidos e levados para a Ilha Pongo, que fica em uma reserva natural no país africano.