Brasileiros são recrutados online para guerra na Ucrânia Itamaraty alerta sobre riscos de alistamento em conflitos externos News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 20h54 (Atualizado em 01/08/2025 - 20h54 )

Exército ucraniano tenta recrutar brasileiros pela internet para guerra; Itamaraty faz recomendação

O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma recomendação para que os brasileiros recusem propostas de trabalho para atuarem em guerras fora do país junto a outros exércitos. Esse recrutamento de brasileiros pelas redes sociais continua mesmo após as mortes e desaparecimentos de cidadãos no conflito entre Ucrânia e Rússia.

Até agora, nove brasileiros morreram e 17 estão desaparecidos no conflito que ocorre no leste europeu. Os jovens são contatados pela internet para se juntarem ao exército ucraniano. O Itamaraty destaca que o apoio consular brasileiro no exterior é restrito pelos contratos firmados entre os voluntários e as forças armadas estrangeiras.

