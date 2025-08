Juros altos levam ao aumento pela procura do consórcio, que movimenta R$ 222 bilhões

Com a elevação da taxa de juros , que chegou ao patamar de 15% ao ano, uma das consequências é o aumento na comercialização dos consórcios no Brasil.



Segundos registros, o setor responsável atingiu o maior volume de vendas em 20 anos, durante o primeiro semestre de 2025, com mais de R$ 222 bilhões em negócios. No período, o crescimento foi de 30,5%.



Segundo declaração de Guilherme Carrasco, vice-presidente da Ademicon, o mercado de consórcios cresceu devido à alta demanda de procura gerada pelo déficit estrutural de acesso a crédito; com isso, o consórcio se torna um produto mais procurado para a aquisição de um bem.