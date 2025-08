Apenas 7% dos processos judiciais sobre grilagem resultam em condenação

O Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia) analisou 78 processos envolvendo grilagem de terras e identificou o baixo percentual de condenação nos casos — apenas 7%. A prática, bastante comum no Brasil, se refere à apropriação de terras públicas ou privadas, com uso de documentação falsa . O levantamento mostrou que a maioria dos processos termina com absolvição ou prescrição.