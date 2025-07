Brigitte Macron ignora auxílio de Emmanuel Macron em visita ao Reino Unido Primeira viagem de um líder europeu desde o Brexit tem momento constrangedor News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 20h18 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h18 ) twitter

Semanas após empurrão, esposa de Macron ignora ajuda do marido ao desembarcar no Reino Unido

Durante o desembarque no Reino Unido, Brigitte Macron ignorou a mão estendida de Emmanuel Macron ao descer as escadas do avião, em um gesto capturado por câmeras. Este episódio ocorreu na primeira visita de uma autoridade europeia ao país após o Brexit e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Anteriormente, em uma viagem ao Vietnã, Brigitte já havia sido flagrada empurrando o rosto de Macron dentro da aeronave. O governo francês minimizou ambos os eventos, afirmando que não houve desentendimentos significativos entre o casal.

Semanas após empurrão, esposa de Macron ignora ajuda do marido ao desembarcar no Reino Unido

