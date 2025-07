Edinho Silva assume presidência do PT com apoio de Lula Ele promete unificar todas as correntes do partido News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 21h02 (Atualizado em 07/07/2025 - 21h02 ) twitter

Em primeiro discurso como presidente do PT, Edinho Silva agradece Lula e fala em unidade

Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara (SP), foi eleito presidente nacional do Partido dos Trabalhadores com apoio do presidente Lula. Ele tomará posse em agosto durante o Encontro Nacional do PT e liderará a legenda até 2029.

Em seu primeiro discurso após a eleição, Silva agradeceu a confiança de Lula e destacou seu compromisso em unificar todas as correntes dentro do partido. Reconhecendo a diversidade interna e os debates como parte da complexidade democrática do PT, ele afirmou que trabalhará incansavelmente pela unidade partidária desde o processo de transição.

