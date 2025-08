Brinquedo quebra em parque de diversões na Arábia Saudita Acidente deixa 23 feridos; parque foi fechado para investigação News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/08/2025 - 02h00 ) twitter

Brinquedo de parque de diversões quebra e deixa 23 feridos na Arábia Saudita; veja vídeo

Na Arábia Saudita, um brinquedo de parque de diversões que operava como um pêndulo quebrou, resultando em ferimentos para 23 pessoas, incluindo três em estado grave. O acidente ocorreu nesta semana e foi registrado em vídeo, mostrando o momento em que a estrutura se partiu e colidiu com o solo.

O parque, localizado na região oeste do país, foi fechado imediatamente após o incidente por ordem do governador local. A mídia estatal informou que uma investigação foi iniciada para apurar as causas do acidente.

