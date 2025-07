Trump propõe ‘medidas adicionais’ caso Rússia e Ucrânia não cheguem a acordo até 8 de agosto

Donald Trump quer um acordo entre Rússia e Ucrânia até 8 de agosto. A informação foi dada por um representante do governo americano no Conselho de Segurança da ONU , nesta quinta-feira (31).



De acordo com o diplomata, “os dois países precisam negociar um cessar-fogo e uma paz duradoura”, e “os Estados Unidos estão preparados para implementar medidas adicionais para garantir a paz”, que não foram especificadas.