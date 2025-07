Hamas aceita proposta dos EUA para cessar-fogo de 60 dias Trégua envolve troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 20h22 (Atualizado em 04/07/2025 - 20h22 ) twitter

Hamas concorda com cessar-fogo proposto pelos EUA

O Hamas aceitou uma proposta de cessar-fogo de 60 dias apresentada pelos Estados Unidos, que já contava com o apoio de Israel. O acordo prevê a libertação de metade dos reféns israelenses pelo Hamas, enquanto Tel Aviv libertará prisioneiros palestinos.

As partes ainda precisam discutir como implementar o plano. Este anúncio acontece antes de uma reunião agendada entre o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington, onde também será abordada a relação com o Irã. Apesar das negociações em andamento, as operações em Gaza continuam e resultaram em pelo menos 52 mortes.

