Norte-americana mistura maquiagem com desenhos infantis e viraliza nas redes sociais

Uma maquiadora norte-americana ganhou destaque por produzir vídeos onde mistura maquiagem e personagens de animações infantis.



Em seu rosto, ela cria pinturas que ganham vida com os movimentos faciais. Com mais de 6 milhões de seguidores, seus vídeos atraem admiradores de todas as idades. Ela também homenageia personalidades como Albert Einstein e desenvolve conteúdo exclusivo para educação infantil, incluindo livrinhos de pintura. Veja!