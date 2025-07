Médico acusado de matar esposa envenenada acessou contas bancárias após crime Ministério Público aponta colaboração da mãe e motivação por disputa de bens News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 19h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 19h56 ) twitter

Médico acusado de matar esposa envenenada acessou contas bancárias da vítima após o crime, aponta MP

O médico Luiz Garnica, acusado de matar a esposa Larissa Rodrigues em Ribeirão Preto, acessou suas contas bancárias e quitou parte do valor do apartamento onde viviam poucos dias após o crime. Segundo o Ministério Público, Garnica contou com a ajuda da mãe, Elizabete Arrabaça, para envenenar Larissa, visando evitar a partilha de bens do casal.

Larissa havia pedido divórcio após descobrir uma traição do marido e não pretendia deixar o apartamento compartilhado. Garnica não aceitou o fim do relacionamento de 18 anos e chegou a ameaçar Larissa com uma injeção letal. A professora morreu em 22 de março devido ao envenenamento por chumbinho, substância proibida no Brasil e usada como veneno para ratos.

