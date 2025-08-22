Nova meta de 7 mil passos diários melhora saúde mental e física
Estudo de Melody Ding desafia padrão dos 10 mil passos sem base científica sólida
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Uma pesquisa conduzida pela professora Melody Ding revela que caminhar 7 mil passos por dia pode oferecer benefícios significativos à saúde, comparáveis aos obtidos com a tradicional meta de 10 mil passos. Esta nova meta é considerada mais acessível e realista para a maioria das pessoas.
O estudo revisou dados de 57 pesquisas internacionais utilizando a metodologia de meta-análise, que combina resultados para obter conclusões abrangentes. Historicamente, a meta de 10 mil passos surgiu de uma campanha japonesa na década de 1960 sem embasamento científico rigoroso.
Além dos benefícios cardiovasculares conhecidos, a pesquisa destacou a relação entre atividade física e saúde mental, incluindo depressão e demência. Melody Ding observa que aumentar a quantidade de passos diários pode ter efeitos positivos significativos na saúde cerebral, sublinhando a importância de manter-se ativo.
Perguntas e Respostas
Qual é a nova meta diária de passos proposta pela pesquisa de Melody Ding?
A nova meta diária proposta é de 7 mil passos.
Como a nova meta de 7 mil passos se compara à tradicional meta de 10 mil passos?
A pesquisa revela que caminhar 7 mil passos por dia pode oferecer benefícios significativos à saúde, comparáveis aos obtidos com a meta de 10 mil passos, sendo considerada mais acessível e realista.
Qual é a base científica por trás da meta de 10 mil passos?
Historicamente, a meta de 10 mil passos surgiu de uma campanha japonesa na década de 1960 e não possui embasamento científico rigoroso.
Quais benefícios à saúde foram destacados no estudo sobre a quantidade de passos diários?
Além dos benefícios cardiovasculares, o estudo destacou a relação entre atividade física e saúde mental, incluindo efeitos positivos na depressão e demência.
