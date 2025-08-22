Nova meta de 7 mil passos diários melhora saúde mental e física Estudo de Melody Ding desafia padrão dos 10 mil passos sem base científica sólida News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 20h30 (Atualizado em 22/08/2025 - 20h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Estudo de Melody Ding sugere que caminhar 7 mil passos diários é benéfico para a saúde mental e física.

A nova meta é mais acessível do que a tradicional de 10 mil passos, considerada sem base científica sólida.

A pesquisa revisou dados de 57 estudos e usou meta-análise para avaliar os resultados.

Aumentar a atividade física pode aliviar problemas como depressão e demência, melhorando a saúde cerebral.

Caminhar 7.000 passos por dia pode reduzir risco de morte, aponta nova pesquisa

Uma pesquisa conduzida pela professora Melody Ding revela que caminhar 7 mil passos por dia pode oferecer benefícios significativos à saúde, comparáveis aos obtidos com a tradicional meta de 10 mil passos. Esta nova meta é considerada mais acessível e realista para a maioria das pessoas.

O estudo revisou dados de 57 pesquisas internacionais utilizando a metodologia de meta-análise, que combina resultados para obter conclusões abrangentes. Historicamente, a meta de 10 mil passos surgiu de uma campanha japonesa na década de 1960 sem embasamento científico rigoroso.

Além dos benefícios cardiovasculares conhecidos, a pesquisa destacou a relação entre atividade física e saúde mental, incluindo depressão e demência. Melody Ding observa que aumentar a quantidade de passos diários pode ter efeitos positivos significativos na saúde cerebral, sublinhando a importância de manter-se ativo.

Perguntas e Respostas

Qual é a nova meta diária de passos proposta pela pesquisa de Melody Ding?

‌



A nova meta diária proposta é de 7 mil passos.

Como a nova meta de 7 mil passos se compara à tradicional meta de 10 mil passos?

‌



A pesquisa revela que caminhar 7 mil passos por dia pode oferecer benefícios significativos à saúde, comparáveis aos obtidos com a meta de 10 mil passos, sendo considerada mais acessível e realista.

Qual é a base científica por trás da meta de 10 mil passos?

‌



Historicamente, a meta de 10 mil passos surgiu de uma campanha japonesa na década de 1960 e não possui embasamento científico rigoroso.

Quais benefícios à saúde foram destacados no estudo sobre a quantidade de passos diários?

Além dos benefícios cardiovasculares, o estudo destacou a relação entre atividade física e saúde mental, incluindo efeitos positivos na depressão e demência.

Assista ao vídeo - Caminhar 7.000 passos por dia pode reduzir risco de morte, aponta nova pesquisa

Veja também

‌



Meta é mais realista do que 10 mil passos, considerado parâmetro a ser alcançado; Melody Ding, autora do estudo, explica descoberta

News das 19h playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Caminhar 7.000 passos por dia pode reduzir risco de morte, aponta nova pesquisa Homem e criança que estavam em moto são roubados em São José dos Campos (SP) Homens 'saem na mão' após acidente de trânsito, mas logo se reconciliam e param de brigar; veja EUA ampliam cerco contra Nicolás Maduro com o envio de aeronaves ao sul do Caribe Rússia planeja aumentar escudo nuclear nos próximos meses devido a ameaças externas Brasil registra primeira patente para vacinas de RNA mensageiro Criminoso derruba mulher ao furtar celular em São Paulo; veja vídeo Novos tratamentos podem tornar câncer uma doença controlável, semelhante a diabetes e HIV Consumidor e empresas americanas reclamam de taxação contra o Brasil, diz economista Bolsonaro planejou obter asilo político na Argentina, diz PF Rede social 'X' acusa o Brasil de ameaçar a liberdade de expressão Mulher cai de ônibus e bate a cabeça no chão após freada brusca, em Campinas (SP) Entenda como agir ao suspeitar de fraudes nos postos de combustíveis Presidente Lula conversa com Vladimir Putin sobre reunião entre o líder russo e Donald Trump Trump diz que vai acabar com votos pelos correios e urnas eletrônicas nos EUA Polícia prende comandante de embarcação que colidiu com ponte em construção para a COP30 Renda fixa é porta de entrada segura para quem quer começar a investir, explica analista Autoescola é obrigatória só no Brasil? Veja o que outros países exigem para que alguém possa dirigir Tubarão-branco de 3,5 metros é avistado perto de praia do Maine, nos EUA Projeto reintegra peixes-boi-amazônicos à natureza após reabilitação

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!