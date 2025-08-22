Logo R7.com
Nova meta de 7 mil passos diários melhora saúde mental e física

Estudo de Melody Ding desafia padrão dos 10 mil passos sem base científica sólida

News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Estudo de Melody Ding sugere que caminhar 7 mil passos diários é benéfico para a saúde mental e física.
  • A nova meta é mais acessível do que a tradicional de 10 mil passos, considerada sem base científica sólida.
  • A pesquisa revisou dados de 57 estudos e usou meta-análise para avaliar os resultados.
  • Aumentar a atividade física pode aliviar problemas como depressão e demência, melhorando a saúde cerebral.

 

Caminhar 7.000 passos por dia pode reduzir risco de morte, aponta nova pesquisa
Uma pesquisa conduzida pela professora Melody Ding revela que caminhar 7 mil passos por dia pode oferecer benefícios significativos à saúde, comparáveis aos obtidos com a tradicional meta de 10 mil passos. Esta nova meta é considerada mais acessível e realista para a maioria das pessoas.

O estudo revisou dados de 57 pesquisas internacionais utilizando a metodologia de meta-análise, que combina resultados para obter conclusões abrangentes. Historicamente, a meta de 10 mil passos surgiu de uma campanha japonesa na década de 1960 sem embasamento científico rigoroso.

Além dos benefícios cardiovasculares conhecidos, a pesquisa destacou a relação entre atividade física e saúde mental, incluindo depressão e demência. Melody Ding observa que aumentar a quantidade de passos diários pode ter efeitos positivos significativos na saúde cerebral, sublinhando a importância de manter-se ativo.

Perguntas e Respostas

Qual é a nova meta diária de passos proposta pela pesquisa de Melody Ding?


A nova meta diária proposta é de 7 mil passos.

Como a nova meta de 7 mil passos se compara à tradicional meta de 10 mil passos?


A pesquisa revela que caminhar 7 mil passos por dia pode oferecer benefícios significativos à saúde, comparáveis aos obtidos com a meta de 10 mil passos, sendo considerada mais acessível e realista.

Qual é a base científica por trás da meta de 10 mil passos?


Historicamente, a meta de 10 mil passos surgiu de uma campanha japonesa na década de 1960 e não possui embasamento científico rigoroso.

Quais benefícios à saúde foram destacados no estudo sobre a quantidade de passos diários?

Além dos benefícios cardiovasculares, o estudo destacou a relação entre atividade física e saúde mental, incluindo efeitos positivos na depressão e demência.

