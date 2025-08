Reações políticas à prisão domiciliar de Bolsonaro Decisão de Alexandre de Moraes gera debate sobre justiça e política News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 22h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 22h00 ) twitter

'Que várzea', publica Nikolas Ferreira sobre prisão domiciliar de Bolsonaro; veja repercussão

A decisão do ministro Alexandre de Moraes de colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar gerou diversas reações no cenário político. A medida foi tomada devido a alegações de descumprimento de ordens judiciais por parte de Bolsonaro.

O senador Ciro Nogueira expressou sua insatisfação nas redes sociais, afirmando que a decisão foi injusta por ocorrer antes do julgamento definitivo. O deputado Nikolas Ferreira também criticou a ação, questionando se havia acusações como corrupção envolvidas. O partido PL, ao qual Bolsonaro pertence, declarou que a prisão representa perseguição política.

Por outro lado, políticos como o ex-deputado Marcelo Freixo e os deputados Lindbergh Farias e Jandira Feghali apoiaram a decisão. Eles argumentaram que ninguém está acima da lei e que a medida é uma resposta necessária a atos considerados atentatórios à democracia brasileira.

Além da tornozeleira eletrônica, as restrições incluem proibição de visitas não autorizadas e uso de aparelhos eletrônicos por Bolsonaro. Apenas advogados e pessoas previamente autorizadas podem visitá-lo, gerando intenso debate sobre as implicações políticas e judiciais do caso.

