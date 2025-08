Califórnia é atingida pelo segundo maior incêndio florestal do ano

O sul da Califórnia , nos Estados Unidos , foi atingido por um incêndio florestal que já é considerado o segundo maior deste ano no estado. Até o momento não há registro de feridos, mas ordens de retirada foram acionadas. As chamas devem continuar a se intensificar em meio a condições climáticas adversas nesta semana. O fogo já consumiu quase 20 mil hectares em áreas próximas à costa do estado.