Rompimento de adutora interrompe abastecimento de água na Grande Belo Horizonte Incidente registrado por câmeras causou transtornos durante a madrugada News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 20h07 (Atualizado em 28/07/2025 - 20h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vídeo mostra momento em que adutora se rompe e espalha água por rua na Grande BH

Uma adutora se rompeu na região metropolitana de Belo Horizonte durante a madrugada, interrompendo o abastecimento de água local. Câmeras de segurança capturaram o momento em que a água limpa se espalhou pela rua. No dia seguinte, um vídeo mostrou um rapaz alertando o motorista de uma caminhonete sobre o risco de afundar devido ao solo instável. A empresa responsável pela tubulação foi acionada para realizar os reparos necessários, com expectativa de normalização do abastecimento ainda no mesmo dia. Uma casa e um comércio foram interditados por causa do incidente.

Assista ao vídeo - Vídeo mostra momento em que adutora se rompe e espalha água por rua na Grande BH

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!