Vídeo: homem se pendura em luminária e causa tumulto em supermercado do Rio de Janeiro

Um homem foi filmado subindo nas prateleiras de um supermercado no Rio de Janeiro . Ele se agarrou a uma estrutura de iluminação e ficou preso. A polícia foi acionada para tentar convencê-lo a descer. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi chamado devido ao estado do indivíduo. Os agentes informaram que ele apresentava sinais de surto psicótico durante o incidente. O mercado estava cheio e as pessoas se mostravam surpresas com a situação incomum. A polícia não informou se ele foi detido após o atendimento.