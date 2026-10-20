Argentina: dois em cada três ficam sem dinheiro antes do fim do mês

Na Argentina , um balanço divulgado neste domingo (18) pelo monitor de opinião pública de setembro da Consultoria Zentrix evidenciou que duas em cada três pessoas ficam sem dinheiro antes do fim do mês. Entre os entrevistados de baixa renda, a proporção chega a 83,3%.



De acordo com a pesquisa, 56,2% dos entrevistados contraíram alguma dívida nos seis meses anteriores; entre eles, 55,1% recorreram ao crédito para pagar despesas básicas, como alimentação e saúde. Enquanto isso, 81,8% afirmaram que os salários não têm acompanhado a inflação do país.



Números oficiais indicaram ainda que a pobreza voltou a crescer no primeiro semestre e chegou a atingir 32,3% da população.



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