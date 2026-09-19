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Brasil pode retomar exportação de carne de frango para a Europa

Técnicos europeus aprovaram recentemente os novos controles sanitários adotados pelo país

News das 19h|Do R7

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Autoridades europeias aprovaram os protocolos sanitários apresentados pelo Brasil, abrindo caminho para a retomada das exportações.

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