Brasil pode retomar exportação de carne de frango para a Europa
Técnicos europeus aprovaram recentemente os novos controles sanitários adotados pelo país
Autoridades europeias aprovaram os protocolos sanitários apresentados pelo Brasil, abrindo caminho para a retomada das exportações.
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