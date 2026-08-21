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SP: 26º Congresso Nacional do TRT-15 acontece em Campinas (SP)

Edição deste ano integra as comemorações de 40 anos do tribunal

News das 19h|Do R7

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O presidente da RECORD, Luiz Cláudio Costa, participou da abertura da 26ª edição do Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho do TRT-15, que acontece entre esta quinta (20) e sexta-feira (21), em Campinas (SP). Neste ano, o evento tem um significado ainda mais especial: o tribunal completa 40 anos. A programação reúne ministros do Tribunal Superior do Trabalho, desembargadores, advogados, professores e representantes do Ministério Público do Trabalho.

A desembargadora e presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Ana Paula Pellegrina Lockmann, falou sobre a importância do encontro: "Nós teremos aqui, nesses dois dias, temas de muita diversidade, onde propiciará aos participantes uma análise reflexiva e uma análise crítica do atual mundo do trabalho, das novas relações e também questões e temas processuais latentes".

"O direito do trabalho tem como finalidade uma preocupação socioeconômica, então a nossa preocupação é uma economia sustentável, que parte da premissa de que é necessária uma regulação para que não haja uma barbárie e selvageria nas relações e do capital do trabalho", argumentou o presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho), Vieira de Mello Filho.

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