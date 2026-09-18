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EUA redirecionam investimento militar para América Latina

Verba de US$ 50 milhões visa reforçar defesa e segurança regional

News das 19h|Do R7

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O governo dos Estados Unidos anunciou a intenção de realocar um investimento militar de US$ 50 milhões para a América Latina.

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