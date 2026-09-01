Assista à entrevista com Gracinha Caiado (União Brasil), candidata ao Senado por Goiás

Gracinha Caiado, de 67 anos, candidata do União Brasil ao Senado por Goiás, concedeu uma entrevista ao apresentador Paulo Henrique Santos, da RECORD Goiás. Na sabatina, Gracinha falou sobre temas como agronegócio, impeachment de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), escala 6x1 e leis contra o feminicídio.





Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda a população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.

aqui