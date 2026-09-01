Assista à entrevista com Gracinha Caiado (União Brasil), candidata ao Senado por Goiás
RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelo apresentador Paulo Henrique Santos, da RECORD Goiás
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