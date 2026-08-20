Carro invade loja após batida e mulher 'estaciona' em vaga

Um acidente impressionante ocorreu em um cruzamento na cidade de Bauru, interior de São Paulo. As câmeras de segurança capturaram o momento exato em que dois carros colidiram e uma das motoristas perdeu o controle do veículo. O incidente resultou na entrada inesperada do carro dentro de uma loja próxima ao local da batida. Veja!



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