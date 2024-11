Contaminação por garimpo: rios e afluentes de terras Yanomami estão afetados por mercúrio

Rios e afluentes que atravessam a terra Yanomami estão contaminados por mercúrio, metal amplamente utilizado em atividades de garimpo na região. Ao todo, são sete rios e três afluentes que passam pela terra indígena, localizada na fronteira com a Venezuela, entre os estados de Roraima e Amazonas.



Os dados são de um estudo realizado pela WWF Brasil (World Wide Fund for Nature Inc, do inglês Fundo Mundial para a Natureza), que utilizou um modelo de probabilidade desenvolvido pela Agência Ambiental Americana para projetar a distribuição e bioacumulação de mercúrio em grandes bacias da Amazônia. A concentração do metal foi avaliada com base em informações do Observatório do Mercúrio, e os resultados revelam uma exposição significativa, considerando que o mercúrio é altamente tóxico para o ser humano.