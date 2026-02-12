Vídeo: carro descontrolado sobe rampa de pedestres em Goiás

Um motorista perdeu o controle do carro durante uma forte chuva e subiu a rampa de uma passarela de pedestres em Aparecida de Goiânia, Goiás. O vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o carro sobre a estrutura e quando o motorista tenta dar marcha à ré para sair do local.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!