Vídeo: carro descontrolado sobe rampa de pedestres em Goiás

Motorista perdeu o controle da direção em meio a fortes chuvas

News das 19h|Do R7

Um motorista perdeu o controle do carro durante uma forte chuva e subiu a rampa de uma passarela de pedestres em Aparecida de Goiânia, Goiás. O vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o carro sobre a estrutura e quando o motorista tenta dar marcha à ré para sair do local.

  • Goiás
  • acidente-de-transito

