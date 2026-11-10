Estudo revela que 252 milhões de pessoas têm diabetes e não sabem

Um levantamento da Federação Internacional de Diabetes revelou que 252 milhões de adultos no mundo convivem com diabetes sem saber. A maior parte desses casos ocorre em países de baixa e média renda.



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