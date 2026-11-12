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Motorista perde controle de carro de luxo e destrói ponto de ônibus no Paraná

Ninguém foi atingido e o condutor do veículo teve apenas ferimentos leves

News das 19h|Do R7

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Na cidade de Maringá, no Paraná, um motorista em alta velocidade perdeu o controle do carro esportivo, passou de raspão em um poste e atingiu um ponto de ônibus. Por sorte, a rua estava vazia e ninguém foi atingido.

Imagens de câmeras de segurança do local registraram a força do impacto e a destruição do automóvel. Apesar do susto, o motorista foi socorrido e atendido com ferimentos leves.

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