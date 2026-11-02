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Mau tempo provoca queda de árvores e deixa desalojados em SP

Chuvas intensas no estado de São Paulo resultaram em desabamentos, alagamentos e vítimas fatais

News das 19h|Do R7

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Durante o feriado prolongado, chuvas causaram destruição no estado de São Paulo. Na capital, duas pessoas morreram.

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