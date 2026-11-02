Mau tempo provoca queda de árvores e deixa desalojados em SP
Chuvas intensas no estado de São Paulo resultaram em desabamentos, alagamentos e vítimas fatais
Durante o feriado prolongado, chuvas causaram destruição no estado de São Paulo. Na capital, duas pessoas morreram.
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