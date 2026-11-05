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Países fazem alerta para que pessoas estoquem alimentos

Medida faz parte de estratégias de preparação para possíveis situações de crise

News das 19h|Do R7

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Recentemente, o Reino Unido e outros países europeus emitiram um alerta para que seus cidadãos mantenham kits de emergência com suprimentos suficientes para três dias.

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