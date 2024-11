Exclusivo: Igor Normando, eleito prefeito de Belém, quer que COP 30 seja ‘vitrine’ global da cidade

Em entrevista exclusiva à RECORD NEWS, Igor Normando (MDB) , recém-eleito prefeito de Belém com 56,36% dos votos, destacou que os principais desafios para os primeiros 100 dias de sua gestão envolvem manutenção urbana e zeladoria, com foco em iluminação pública e coleta de lixo. Ele também pretende, paralelamente, estruturar o Comitê Gestor das Obras para preparar a cidade para sediar a COP 30 , a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, que ocorrerá em Belém, Pará. “Para nós, é muito importante fazer um grande evento, receber os turistas, as autoridades, mas, mais do que isso, deixar um legado”, enfatizou.



Normando também abordou o desafio de enfrentar a realidade de Belém que possui uma das maiores áreas de favelas do Brasil . Ele acredita que sua experiência como secretário das Usinas da Paz, programa que considera "um dos maiores de inclusão social da América Latina", o capacita para lidar com essa questão. Além disso, o prefeito eleito revelou sua intenção de fortalecer a “vocação turística” e o potencial da bioeconomia em Belém. “É preciso que o mundo conheça Belém com esse olhar", afirma o prefeito.