Oruam é preso em flagrante por abrigar foragido em sua casa no RJ

A Polícia Civil prendeu o rapper Oruam em uma operação que teve como alvo endereços ligados a ele, nesta quarta (26). Em um vídeo publicado nas redes sociais, Oruam aparece fazendo disparos em Igaratá, interior de São Paulo, o que motivou a investigação. No Rio de Janeiro, a polícia encontrou um homem com mandado de prisão em aberto na casa do cantor. Além disso, foram apreendidas armas de airsoft, gel e uma pistola 9mm. Equipes também visitaram a casa da mãe de cantor como parte da investigação.

