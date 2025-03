Paraná atinge menor taxa de homicídios da história Record News|Do canal Record News no YouTube 12/03/2025 - 16h14 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h13 ) twitter

O Paraná registrou a menor taxa de homicídios da história, os dados são do Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Secretaria de Segurança Pública do Estado. No ano passado, as mortes violentas caíram 9,4% em comparação com o ano anterior, 2023. Para falar sobre o assunto, o coronel Hudson Leôncio, que é secretário de Segurança Pública do Paraná, participou do Hora News.

