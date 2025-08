Paulistão Feminino: RECORD NEWS transmite AD Taubaté x São Paulo neste sábado (2) A emissora exibe, ao vivo, o pré-jogo em TV aberta para todo o Brasil, às 10h30; na sequência o público acompanha a partida às 11h Record News|Do R7 01/08/2025 - 16h39 (Atualizado em 01/08/2025 - 16h39 ) twitter

A narração será de Lucas Pereira, com comentários de Camila Juliotti e apresentação de Caique Resende Antonio Chahestian/RECORD

A bola vai rolar neste sábado (2), para mais uma rodada do Paulistão Feminino 2025, com AD Taubaté e São Paulo se enfrentando no estádio do Joaquinzão, em Taubaté (SP). A RECORD NEWS transmite ao vivo, em TV aberta para todo o Brasil, às 10h30, o pré-jogo, e na sequência a partida começando às 11h.

A narração será de Lucas Pereira, com comentários de Camila Juliotti e apresentação de Caique Resende.

RETROSPECTO

Após vencer o Santos por 2 a 0 na rodada anterior, o Taubaté chega embalado para enfrentar o São Paulo neste sábado. A partida é decisiva na briga pelo G4 do campeonato — zona que garante vaga na fase eliminatória. O São Paulo ocupa atualmente a quarta colocação e reassumiu a posição após vencer o clássico contra o Corinthians. Já o Taubaté, com o resultado positivo diante das Sereias da Vila, as Taubateanas encostaram na tabela e agora mira a vitória em casa para entrar de vez na disputa pela classificação.

Em entrevista ao Elas com a Bola, o técnico do Taubaté, Arismar Júnior, celebrou a vitória na rodada anterior e destacou a importância de manter o foco na sequência da competição.

‌



“A meta agora é fazer o nosso melhor e conseguir pontos em casa contra o São Paulo. A cada rodada, entregamos como se fosse uma final. Estou otimista para o próximo jogo, pelo decorrer do campeonato, para ver o que elas conseguem mostrar dentro de campo, porque é uma equipe muito qualificada, com mulheres muito trabalhadoras”, declarou o técnico.

Não perca Taubaté x São Paulo, neste sábado (2), a partir das 10h30, ao vivo na RECORD NEWS, a casa do futebol feminino.