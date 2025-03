Pesquisa aponta que Flamengo tem a maior torcida do Brasil Record News|Do canal Record News no YouTube 22/03/2025 - 21h00 (Atualizado em 23/03/2025 - 18h02 ) twitter

Uma pesquisa do portal financeiro InfoMoney constatou que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, seguido pela torcida do Corinthians. A equipe carioca tem 24,8% do percentual, enquanto os alvinegros tem 19,4%. Palmeiras e São Paulo vêm logo na sequência com 8,1% e 7,7%, respectivamente. A pesquisa aconteceu entre os dias 6 e 20 de fevereiro e nas cinco regiões do Brasil.

