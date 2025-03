Quase metade dos pequenos negócios investe em propaganda paga na internet Record News|Do canal Record News no YouTube 21/03/2025 - 03h00 (Atualizado em 22/03/2025 - 18h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

48% dos empreendedores de pequeno porte utilizam os meios digitais para vender produtos e serviços, é o que diz a 9ª edição da Pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, conduzida pelo Sebrae. As micro e pequenas empresas (MPE) são as que mais investem nesse tipo de divulgação, com 59%; já entre os microempreendedores individuais (MEI), a proporção dos que dizem reservar parte dos seus recursos para promover as vendas no meio digital é de 39%.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews