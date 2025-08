Negociações sobre tarifas dos EUA desafiam agronegócio brasileiro Suco de laranja escapa de sobretaxa; café ainda enfrenta incertezas Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/08/2025 - 17h31 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h31 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Reuniões em Washington abordam novas tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros.

Suco de laranja escapa das sobretaxas, mas o setor do café enfrenta incertezas.

Importância do setor privado brasileiro nas negociações para mitigar impactos negativos.

Continuidade nas negociações busca fortalecer relações comerciais entre Brasil e EUA.

José Pimenta, professor de relações internacionais da ESPM, participou de reuniões em Washington para discutir as novas sobretaxas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Enquanto o suco de laranja conseguiu escapar das tarifas, setores como o café ainda enfrentam desafios significativos devido às medidas tarifárias.

Pimenta destacou a importância do envolvimento do setor privado brasileiro nas negociações com empresários norte-americanos para mitigar os impactos negativos das tarifas. Ele ressaltou que compreender a concorrência internacional é crucial, já que os Estados Unidos estão negociando com vários países concorrentes diretos do Brasil.

A presença brasileira nas discussões visa garantir a competitividade no mercado americano e explorar estratégias de longo prazo para fortalecer as relações comerciais entre os dois países. Apesar das dificuldades atuais, Pimenta acredita que as negociações contínuas são essenciais para assegurar uma relação econômica complementar entre Brasil e Estados Unidos.

