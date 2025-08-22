Seguro rural é um investimento essencial contra mudanças climáticas Proteção agrícola reduz riscos financeiros e endividamento dos produtores Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 15h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h37 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Seguro rural é fundamental para proteger agricultores das mudanças climáticas.

Falta de cobertura adequada pode levar a endividamento e necessidade de renegociação de dívidas.

Política agrícola não prioriza seguros, deixando muitos produtores desprotegidos, especialmente fora do centro-sul.

Desde 2006, programa de seguro rural cobre apenas 14 milhões de hectares, mostrando a urgência de melhorias na gestão de riscos no setor.

Gasto ou investimento? Entenda como o seguro rural pode ser um aliado em meio às mudanças climáticas

Pedro Loyola, coordenador do Observatório de Seguro Rural da FGV Agro, enfatiza a importância do seguro rural como proteção crucial para agricultores brasileiros frente às mudanças climáticas crescentes. Sem essa cobertura, produtores enfrentam riscos elevados que podem resultar em endividamento e necessidade de renegociar dívidas.

Durante entrevista ao programa RECORD News Rural, Loyola destacou que o seguro rural, aliado ao zoneamento agrícola da Embrapa, oferece uma defesa significativa contra eventos climáticos extremos. No entanto, a política agrícola brasileira ainda não prioriza adequadamente esse mecanismo, concentrando recursos na região centro-sul e deixando muitos produtores desprotegidos.

Desde seu lançamento em 2006, o programa governamental de seguro rural não conseguiu expandir sua cobertura além de 14 milhões de hectares, expondo agricultores a maiores índices de inadimplência. Loyola ressalta que renegociar dívidas custa significativamente mais do que contratar um seguro rural, evidenciando a necessidade urgente de uma gestão de riscos mais eficaz no setor agrícola brasileiro.

Perguntas e Respostas

Qual é a importância do seguro rural para os agricultores brasileiros?

‌



O seguro rural é crucial para proteger os agricultores brasileiros das crescentes mudanças climáticas, reduzindo os riscos financeiros e a possibilidade de endividamento.

Como o programa de seguro rural se relaciona com o zoneamento agrícola?

‌



O seguro rural, em conjunto com o zoneamento agrícola da Embrapa, proporciona uma defesa significativa contra eventos climáticos extremos.

Quais são as limitações do programa governamental de seguro rural desde seu lançamento?

‌



Desde 2006, o programa de seguro rural tem uma cobertura limitada a 14 milhões de hectares, o que deixa muitos produtores desprotegidos e expostos a altos índices de inadimplência.

Qual é a crítica feita por Pedro Loyola sobre a política agrícola brasileira?

Pedro Loyola critica que a política agrícola brasileira não prioriza adequadamente o seguro rural, concentrando recursos na região centro-sul e negligenciando a proteção de muitos produtores.

Assista ao vídeo - Gasto ou investimento? Entenda como o seguro rural pode ser um aliado em meio às mudanças climáticas

