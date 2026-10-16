Abastecimento de diesel preocupa o agronegócio
Agência Nacional do Petróleo afirma que não existe risco de desabastecimento
Os conflitos no Oriente Médio estão gerando preocupações entre os agricultores do Brasil.
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