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Abastecimento de diesel preocupa o agronegócio

Agência Nacional do Petróleo afirma que não existe risco de desabastecimento

Record News Rural|Do R7

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Os conflitos no Oriente Médio estão gerando preocupações entre os agricultores do Brasil.

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