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Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (21) na íntegra

Os animais mais fofos e espertos da internet estão no programa; confira!

Soltando os Bichos|Do R7

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Beethoven surpreende internautas com gosto inusitado por petiscos no programa 'Soltando os Bichos' deste domingo (21).

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