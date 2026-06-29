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Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (28) na íntegra

Os animais mais fofos e espertos da internet estão no programa; confira!

Soltando os Bichos|Do R7

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Nino, o cachorro motoqueiro, roubou a cena no programa 'Soltando os Bichos' deste domingo (28), encantando o público e divertindo os internautas com suas habilidades surpreendentes.

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