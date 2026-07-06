Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (5)

Os animais de estimação protagonizaram uma série de momentos descontraídos e divertidos no 'Soltando os Bichos' deste domingo (5), na RECORD NEWS.



Se você também tem um registro especial do seu pet, envie um vídeo na horizontal, com pelo menos um minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do Soltando os Bichos : (11) 3300-5555.



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