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Demanda aquecida impulsiona preços do etanol hidratado em SP

Feriado nacional de 12 de outubro ampliou a aquisição de novos volumes

Record News Rural|Do R7

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Os preços do etanol hidratado voltaram a subir com mais força no mercado paulista, influenciados, sobretudo, pelo aumento dos volumes negociados.

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